Gravissimo incidente stradale nella notte di sabato 2 aprile, intorno alla mezzanotte, in via San Benedetto a Cagliari, nei pressi dell’intersezione con la via Petrarca.

Uno scooter condotto da un ragazzo di 22 anni, di professione porta-pizze, proveniente dalla via San Benedetto si è scontrato frontalmente con un’autoveicolo condotto da un ragazzo suo coetaneo, anche lui rider, proveniente dal viale Marconi.

L’urto è stato violentissimo e ha coinvolto anche alcuni veicoli in sosta. Il conducente dello scooter è stato sbalzato dal motociclo e ha subito gravi traumi. Personale del 118 intervenuto sul posto ha soccorso il ferito in stato di incoscienza e lo ha condotto presso l’ospedale Brotzu in codice rosso. Il paziente è stato ricoverato in prognosi riservata a causa delle serie lesioni subite.

