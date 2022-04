Che il concorso ordinario per i futuri docenti delle scuole medie e superiori non fosse piaciuto a molti dei partecipanti, è cosa nota. Dai risultati, è emerso che il 90% non ha superato la prova scritta: una carrellata di 50 domande a risposta multipla sulle materie d’indirizzo, oltre ai quesiti di informatica e inglese.

Stessa situazione anche in Sardegna, dove un gruppo di partecipanti si è rivolto direttamente all’esperto linguista e docente all’Università di Cagliari, Massimo Arcangeli. Lo stesso ha pubblicato sul suo profilo Facebook diversi quesiti che, a suo dire, erano piuttosto fuorvianti, poiché più di una risposta poteva essere considerata corretta.

“Non è rara la presenza – scrive il docente dell’Ateneo di Cagliari -, in ogni commissione concorsuale che ‘si rispetti’, di una precisa categoria di persone: i presuntuosi che si credono più intelligenti di tutti, e dovendo allestire test o elaborare domande da sottoporre ai candidati ricorrono a trabocchetti di cui poi, molto spesso, diventano loro stessi vittime. Ne ho incontrati diversi nel corso della mia carriera, e li ho sempre smascherati (riparando ai loro danni, o, quando mi è stato possibile, prevenendoli). Di queste persone, da ciò che sto vedendo, ce ne sono un bel po’ anche tra i fenomeni che hanno approntato i test del concorso scolastico ordinario in corso di svolgimento”.

Il concorso “va annullato” e “il ministro Bianchi deve dimettersi”, dice Arcangeli, che già da qualche giorno si è messo a dispozione, a titolo gratuito, per esaminare i quesiti inviatigli per capire se c’è il tanto per poter fare ricorso. E a quanto pare, sono più di uno.

