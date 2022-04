È sbarcato al porto di Olbia sabato mattina, fingendosi un turista, ma in realtà nel suo camper nascondeva 28 kg di cocaina per un valore di oltre 4milioni di euro. L’uomo, 44enne di Alessandria, è stato arrestato in seguito a un controllo delle unità cinofile della Guardia di Finanza.

I cani antidroga Semia e Holiver hanno fiutato subito la presenza della droga, nascosta in un apposito doppiofondo all’interno del mezzo, messa poi sotto sequestro.

L’arrestato si trova ora nel carcere di Sassari.

