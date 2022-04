Stamattina il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, il vice sindaco Fabrizio Beccu e il presidente del consiglio comunale Sebastian Cocco hanno ricevuto in Comune il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, arrivato in città per verificare la situazione del sistema sanitario del territorio. L’esponente del Governo era accompagnato dalla parlamentare Mara Lapia, componente della commissione Affari sociali e Sanità della Camera dei deputati e promotrice della visita.

“Ho esposto al sottosegretario Costa le carenze con cui devono fare i conti ogni giorno pazienti e operatori sanitari – afferma il sindaco Soddu -, da quelle strutturali, alle liste d’attesa interminabili, fino ai turni massacranti a cui sono sottoposti i lavoratori per mancanza di organico, come testimoniano le gravi difficoltà registrate nel Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco, dove non è ammissibile che per sopperire ai numeri esigui siano impiegati medici distolti da altri reparti”.

“Fra le problematiche – prosegue il primo cittadino nuorese – a cui si deve porre subito rimedio c’è la mancanza di primari, una carenza che, come ho sostenuto anche in altre occasioni, rende la sede di Nuoro poco appetibile per i medici neolaureati che hanno necessità di una figura che li guidi e li formi nello svolgimento della professione. Al sottosegretario ho chiesto che si faccia carico di questa e delle altre istanze di un intero territorio che da anni soffre questa emergenza”.

