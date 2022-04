È stata annullata la gara che a partire dal prossimo 1° ottobre avrebbe dovuto affidare per due anni i voli in continuità territoriale tra gli scali sardi e gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino. L’assessorato dei Trasporti ha infatti accolto formalmente le proposte di Ita Airways che ha accettato di effettuare per 12 mesi, dal 15 maggio 2022 al 14 maggio 2023, i collegamenti sulle sei rotte sarde con gli oneri di servizio pubblico senza l’esclusiva e senza compensazione finanziaria. La proposta di Ita – che la settimana scorsa ha messo in vendita i biglietti con le tariffe stabilite dal bando (39 euro su Fiumicino e 47 euro su Linate, tasse e oneri esclusi) – prevede una continuità territoriale simile a quella che i sardi hanno sempre conosciuto con gli affollati voli mattutini delle 6.30 e 7.20 da Cagliari a Roma o quelli delle 6.45 e delle 9.30 per Milano.

Resta da capire quali saranno i voli coperti da Volotea: anche la compagnia spagnola che tuttora sta garantendo la continuità territoriale aerea ha chiesto formalmente di effettuare per 12 mesi i voli dagli scali di Cagliari e Olbia per Roma e Milano sempre senza compensazioni e senza l’esclusiva.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it