È diventato il testimonial di uno spot della Eurospin il cavallo che qualche giorno fa è stato filmato dai telefonini mentre scorrazzava tra le corsie del market Eurospin di Ittiri.

Il video è diventato virale sui social finendo sugli smartphone di tutta Italia, tanto che i responsabili marketing della Eurospin hanno pensato bene di utilizzare l’insolita visita per promuovere la catena. Così sulla pagina di Eurospin Italia l’equino che entra al supermercato – oltre che come simbolo del caro carburante – è stato utilizzato per dimostrare che “Da Eurospin, proprio tutti possono trovare la propria formula per una spesa intelligente”.

