“Nel reparto di Chirurgia Generale del Brotzu si continua a ricoverare nonostante non ci siano più posti letto disponibili: si ricovera nel corridoio”. La denuncia arriva dal sindacato degli infermieri Nursing Up.

“Abbiamo 4 pazienti che, privati del diritto a ricevere le cure in un ambiente confortevole e rispettoso della dignità e della privacy, vengono ricoverati posizionando in fila i letti nel corridoio principale del reparto. Altri pazienti vengono ricoverati all’interno di un ambulatorio – si legge nella nota firmata da Diego Murracino e Marino Vargiu -. Per gli infermieri già carenti per numero in rapporto ai pazienti ricoverati lavorare in queste condizioni è umanamente e professionalmente devastante”.

Le ragioni, secondo il sindacato dei professionisti, sono da ricercare nella “inadeguatezza sia delle dotazioni di personale che la Regione Sardegna si ostina a non garantire all’ospedale più importante della Sardegna nella gestione delle emergenze e dei trapianti, sia della letterale disfatta del servizio sanitario regionale che vede ormai la polarizzazione delle strutture sanitarie in grado di dare risposte tempestive in emergenza e urgenza esclusivamente negli ospedali di Cagliari e Sassari. Il Brotzu e il Policlinico di Monserrato non possono essere gli unici due pronto soccorso di Cagliari”.

Per questo Nursing Up chiede all’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu di “riconoscere le reali esigenze di personale sanitario del Brotzu ed incrementare le dotazioni, di riattivare i pronto soccorso del Santissima Trinità e del Marino e i rispettivi reparti evitando il sovraccarico del Brotzu e del Policlinico di Monserrato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it