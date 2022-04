Sono riprese ieri mattina, purtroppo ancora senza esito, le ricerche di L.L., 80 anni, che manca dalla sua abitazione di Olia Speciosa dallo scorso 30 marzo. Le forze in campo hanno ispezionato diverse aree e strade adiacenti alla sp 20 e le zone circostanti alle proprietà della famiglia dello scomparso.

Il centro di coordinamento mobile è stato posizionato in località Maloccu. In queste due giornate di attività gli operatori del soccorso alpino e speleologico hanno percorso aree e sentieri per un totale di 113,6 km più altri e 69 ettari sia con squadre a terra che coadiuvate da un sistema aeromobile di pilotaggio remoto, comunemente chiamato drone.

Sul posto oltre ai tecnici delle stazioni di Cagliari e Sassari, i carabinieri di San Vito e di Castiadas, i volontari della protezione civile Sarrabus Gerrei, vigili del fuoco con drone e unità cinofile, il personale del corpo forestale di vigilanza ambientale della stazione di Castiadas.

