Si svolgerà venerdì 8 aprile alle 11, nell’Aula magna del Rettorato, in via Università 40, a Cagliari, il convegno “Doppia Laurea”. Dopo i saluti istituzionali del rettore dell’Ateneo del capoluogo sardo, Francesco Mola, interverranno i parlamentari Alessandro Fusacchia, deputato e relatore dell’omonima proposta di legge, e Luca Toccalini, componente della Commissione Scienza, Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati, che illustreranno la nuova normativa.

Si tratta della proposta di legge che – se approvata dal Parlamento nelle prossime settimane – darà la possibilità di iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea, compatibilmente con la frequenza alle lezioni, ipotesi attualmente esclusa da una norma del 1933.

Seguiranno i contributi di Aurora Cogliandro, direttrice Conservatorio Cagliari, Ignazio Efisio Putzu, prorettore per la Didattica, e Alessandra Carucci, prorettrice per l’Internazionalizzazione, sul tema “Nuove opportunità per l’alta formazione”.

L’ultima sessione è affidata a Maurizio de Pascale, presidente Confindustria Sardegna, Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, e Alessandra Argiolas, imprenditrice e componente del consiglio d’amministrazione dell’Ateneo, che discuteranno su “Orientamento, nuove competenze e mestieri del futuro”.

Prima delle conclusioni spazio al confronto tra i parlamentari e i rappresentanti degli studenti e delle studentesse.

