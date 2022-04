Si intitola “La sfida della multiculturalità, ieri e oggi” l’incontro formativo promosso dalla Scuola della Parola della Diocesi di Alghero-Bosa, coordinata dal biblista Michele Antonio Corona, ed organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Università Cattolica e con l’Università delle Tre Età di Alghero.

L’iniziativa, che si svolgerà a Macomer nella Biblioteca Comunale (Via Ariosto 11A) venerdì 8 aprile alle ore 18, e ad Alghero presso l’Aula magna dell’ex Seminario (via Sassari 179) sabato 9 aprile, sempre alle ore 18, sarà un’occasione per riflettere sulla multiculturalità, tema complesso e mai come oggi decisivo per comprendere l’orizzonte storico nel quale stiamo vivendo e verso il quale sempre più rapidamente ci stiamo indirizzando.

Due gli ospiti di alto profilo che aiuteranno i presenti ad approfondire l’argomento: Stefano Biancu, professore associato di Filosofia Morale all’Università LUMSA di Roma dal 2016 nei corsi Scienze della comunicazione, marketing e digital media, Scienze e tecniche psicologiche, Progettazione e gestione dei servizi socio-educativi e formativi, Progettazione e gestione dei servizi socio-educativi, formativi e per la media education; Pino di Luccio, gesuita, docente di Nuovo Testamento alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, già professore di Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico di Roma e di Gerusalemme, nell’Università di Scutari in Albania, all’Hebrew University di Gerusalemme e nella sezione san Luigi della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli.

I relatori saranno invitati a delineare un profilo della multiculturalità, intesa come sfida e come opportunità per tutti, non soltanto in quanto cristiani, ma in quanto uomini e donne appartenenti ad una società sempre più articolata e complessa.

Durante la serata formativa aperta a tutti – che gode del patrocinio dei Comuni di Macomer e Alghero – è previsto l’intervento del Vescovo Padre Mauro Maria Morfino. Modererà l’incontro Alberto Cosseddu, responsabile diocesano dell’Apostolato Biblico.

