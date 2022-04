Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta poco prima delle 9,30 per un incidente stradale nella strada provinciale 9 che collega Sestu e Ussana, dove per cause ancora da accertare un’autovettura è uscita di strada ribaltandosi.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno estratto gli occupanti due donne e due bambini affidandoli al personale sanitario inviato dal 118, al momento non si hanno notizie precise sulle loro condizioni di salute.

Gli operatori VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it