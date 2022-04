Un’antica amicizia, che Sardegna e Regno Unito intendono rinsaldare ricercando nuove forme di collaborazione in campo imprenditoriale ed economico. Di questi temi hanno discusso a Villa Devoto il Presidente Christian Solinas e l’Ambasciatore del Regno Unito Edward David Gerard Llewellyn, in visita in Sardegna.

Non solo turismo, nei progetti di collaborazione tracciati, ma anche investimenti e cooperazione nell’alta tecnologia, nell’industria e nell’innovazione, con una particolare attenzione ai campi di azione che privilegiano la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio.

“Fin dai secoli passati – ha ricordato il Presidente Solinas – la Sardegna ha sempre esercitato una forte attrazione sul Regno Unito, testimoniata dall’interesse di scrittori, poeti e viaggiatori che hanno visitato il nostro territorio traendo spunto per opere letterarie di grande rilevanza”.

Tracce di cultura e impresa britanniche sono rimaste fino ad oggi, e testimoniano una profonda amicizia e reciproca ammirazione.

Oggi – hanno sottolineato il Presidente sardo e l’Ambasciatore – è il momento di consolidare questi rapporti anche in chiave economica, commerciale ed imprenditoriale, grazie alle opportunità che la Sardegna offre, presentandosi al mondo non solo come terra di turismo e di bellezze ambientali e paesaggistiche, ma anche come luogo ideale per opere di alto valore tecnologico e ambientale.

