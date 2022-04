Da sabato notte Cesare lotta tra la vita e la morte dopo essere stato coinvolto verso la mezzanotte in un gravissimo incidente stradale al centro di Cagliari, in via San Benedetto a Cagliari, nei pressi dell’intersezione con la via Petrarca. Cesare è uno studente universitario di 22 anni. E come tanti studenti universitari per guadagnare qualche soldo nel fine settimana lavora come porta pizze. Sabato Cesare mentre guidava il suo scooter si è scontrato frontalmente con un autoveicolo condotto da un suo coetaneo, anche lui rider, proveniente dal viale Marconi. L’urto è stato violentissimo. Cesare è stato sbalzato dalla moto e ha subito gravi traumi. In stato di incoscienza è stato portato all’ospedale Brotzu in codice rosso ed è stato ricoverato in prognosi riservata.

Ora i suoi familiari stanno cercando qualcuno che abbia assistito all’incidente e in attesa di ricevere informazioni hanno diffuso sui social i propri recapiti telefonici per poter essere contattati: Maria Cau 328 8024655; Giovanni Manzoni 327 2238727; Alessandro Manzoni 328 8960854

