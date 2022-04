In Italia i così detti siti orfani – aree, spesso molto estese, abbandonate dall’industria e da bonificare perché contaminate – sono moltissime. Spesso sono decisamente nocive per la salute. Questi siti sono al centro della strategia del ministro per la Transizione ecologica Stefano Cingolani che alla bonifica di queste aree ha destinato 500 milioni a valere sui fondi del Pnrr di cui il 40 per cento destinato alle regioni del Mezzogiorno.

Il decreto 222 ha introdotto per le bonifiche i fondi del Pnrr, prevedendo come obiettivo la riqualificazione di almeno il 70 per cento dei siti entro il primo trimestre del 2026. Il riparto delle somme destina alla Sardegna 26,725 milioni.

“Il prossimo passo, previsto dal Pnrr – spiegano dal ministero – è la redazione di uno specifico Piano d’azione che nell’ambito dell’elenco dei siti individui gli specifici progetti da finanziare secondo un criterio di riparto tra le singole regioni, pure approvato dal decreto”. Dopo questa fase seguiranno specifici accordi di programma con le singole regioni volti a definire il cronoprogramma degli interventi e le modalità di monitoraggio e rendicontazione. Le scadenze sono queste: entro il 31 dicembre 2022, l’approvazione del Piano di azione ed entro il 31 marzo 2026, la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie del dei siti orfani.

