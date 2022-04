Ieri a Quartu Sant’Elena, a conclusione di una serie di accertamenti investigativi conseguiti a un intervento su strada, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno denunciato per guida sotto l’influenza di bevande alcoliche e l’effetto di stupefacenti, un 68enne del luogo, pensionato, già gravato da precedenti denunce.

L’uomo, a seguito del coinvolgimento in un sinistro stradale con feriti, avvenuto a Sinnai sulla strada provinciale 15, è stato sottoposto con esito positivo al test alcolemico, dov’è risultato avere un tasso di 1,58 grammi per litro, ed è risultato anche positivo per quanto attiene all’assunzione di stupefacenti, in particolare è emersa la positività ai cannabinoidi.

La patente di guida gli è stata ritirata dal personale operante, mentre l’autovettura è stata posta sotto sequestro penale e affidata in custodia giudiziale ad una depositeria autorizzata dal Tribunale.

