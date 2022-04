Il Consiglio di Stato ha bocciato, senza appello, il ricorso della società E2i Energie Speciali sull’installazione di un impianto eolico composto da 8 aerogeneratori da 3,45 megawatt ciascuno nella Valle dei Nuraghi, a due passi della Basilica di Saccargia, tra Nulvi e Ploaghe. “La Regione continuerà sempre a difendere la terra dei sardi”, ha commentato il governatore Christian Solinas.

“La Regione – aggiunge il presidente Solinas – aveva fin dall’origine espresso la propria contrarietà anche perché in zona vi sono circa 70 siti di interesse. Impensabile realizzare questo genere d’impianti”. Con questa sentenza, dunque, “la Regione ha visto riconosciute non solo le proprie ragioni in termini giuridici, ma soprattutto la propria potestà primaria, statuariamente prevista”, aggiunge il governatore sardo.

Dello stesso avviso anche i sindacati: “Ora incontriamoci e programmiamo il nostro futuro energetico”.

