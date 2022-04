Domenica 10 aprile dalle 12,30 alle 13,30 la storica azienda sarda Silvio Carta, per la prima volta in un masterclass (denominata Once upon a time in Sardinia) affronterà la storia del brand a partire dalle origini, i diversi metodi di produzione e le peculiarità organolettiche uniche dei suoi vini e dei suoi spirits. Ci sarà una degustazione in purezza per approfondire le tecniche di miscelazione attraverso un intrigante viaggio che porterà dall’aperitivo all’after dinner, in un percorso che andrà a ripercorrere le diverse tappe della maison Carta dalla gloriosa vernaccia di Oristano ai più moderni e innovativi gin.

Tra i relatori Giovanni Argiolas (Restaurant Thotel), professionista con una carriera quasi ventennale che nel tempo ha alternato esperienze in luxury hotel in Italia, Inghilterra e Scozia. Argiolas guida, supporta e accompagna i clienti nella loro esperienza enogastronomica. Iscritto all’Ais sta ultimando il corso da sommelier.

Fieramente sardo, originario di Aritzo, Argiolas ha fatto delle sue radici un valore. Raccontare la sardità è una missione, dice, attraverso la ricerca e studio di materie e prodotti di altissima qualità. Oggi è brand ambassador di Silvio Carta.

Altro speaker, il cagliaritano dall’animo cosmopolita Piermario Baule, barman del Thotel. Dopo anni di esperienze e formazione (Milano, Berlino, Bologna) nel 2013 è tornato a casa. Ha partecipato a numerose competizioni e master internazionali . Dal 2018 è head bartender del T hotel di Cagliari e collabora da tempo con la Silvio Carta come drink maker per ricette ed eventi.

