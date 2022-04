Ieri a Teulada, a conclusione di una breve attività investigativa, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per truffa aggravata, una 46enne residente a Garbagnate Milanese, operaia con precedenti denunce a carico. La donna, tramite artifizi e raggiri, si era fatta accreditare la somma di 410 euro per un ipotizzato acquisto di 5 buoni carburante Q8, messi in vendita sulla piattaforma Subito.it da un 34enne di Teulada, operaio incensurato.

L’uomo era stato indotto a recarsi presso uno sportello bancomat, allo scopo di poter incassare la contropartita di quei buoni carburante ma, eseguendo sulla tastiera le operazioni dettate dalla donna, era riuscito non tanto ad accrescere il proprio conto corrente quanto piuttosto ad impoverirlo di una cifra davvero importante.

Resosi conto dell’inghippo si è rivolto alla caserma dei carabinieri per denunciare l’accaduto e i militari, seguendo il percorso del denaro e andando a individuare chi avesse in uso l’utenza telefonica utilizzata per perpetrare il raggiro, sono giunti all’identificazione della donna.

