Manca poco più di una settimana alle festività di Pasqua e tanti sardi residenti al di fuori dell’Isola tornano per una breve pausa per stare con la propria famiglia e staccare dalla routine quotidiana. E come ogni anno, devono fare i conti con i folli prezzi dei biglietti aerei.

A denunciare il fatto due giornaliste sarde, Stefania Pinna e Mariangela Pira, che hanno postato su Twitter gli screenshot del costo di un volo andata e ritorno nel periodo pasquale per l’Isola: la prima ha dovuto sborsare ben 800 euro per lei e suo figlio per tornare a casa “visto che non vedo la mia famiglia da otto mesi”. La seconda, addirittura, 1.018,99 euro per la tratta Milano Linate – Olbia, con uno scalo.

“50 min scarsi di volo non giustificano – scrive Pira -, neanche Pasqua giustifica posto che non sono orari clou quelli scelti, un salasso del genere. Poi ci si chiede perché si va altrove. Se non è rubare legalmente questo…”.

