Alberto Cavasin, allenatore affermato, ha allenato in seria A in numerosi club: Lecce, Treviso, Brescia, Messina e Sampdoria. Ha anche vinto una Panchina d’Oro ai tempi di Lecce. Oggi a 66 anni, riparte dall’Ogliastra: ha accettato di allenare in Prima categoria, a Bari Sardo, in una squadra creata dall’imprenditore Roberto Ibba.

A sei giornate dalla fine è arrivato il successo, con il salto in Promozione.

” Con il presidente Ibba si è creato un rapporto straordinario sin da subito. È stato arbitro, calciatore, manager. E voleva fortemente portare il Bari Sardo più in alto. Anche qui qualche dubbio l’ho avuto, ma il posto era meraviglioso, mio figlio ha insistito perché andassi e ci sono andato” spiega al Corriere della Sera, e aggiunge: “È stato un anno meraviglioso, si è creato un legame fantastico con la squadra, io mi sono sentito rinascere, perché ho provato sensazioni che mi hanno ricordato Lecce, il Salento, una terra meravigliosa. Ho lavorato tanto, ma sono stato anche bene dal punto di vista ambientale. Ho apprezzato quello che offriva l’Ogliastra, il cibo, i profumi, le piante, i fiori”.

