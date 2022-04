Il romanzo “Madre ombra” di Matteo Porru verrà tradotto in Braille, il linguaggio utilizzato per non vedenti e ipovedenti. Lo annuncia la casa editrice La Zattera, a qualche ora dalla presentazione del libro all’Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui” di Cagliari. “La Zattera balla per l’ultima volta con Matteo – commenta l’editore Cocco -, dopo un lungo percorso insieme”.

“Una bellissima notizia -commenta Porru -, che conclude un percorso iniziato quattro anni fa con l’obiettivo di rendere i romanzi accessibili per tutti i non vedenti. Con ‘Madre ombra’, poi, che è un romanzo che indaga la cecità, il cerchio si è chiuso nel migliore dei modi. Un ringraziamento speciale va ad Alessandro Cocco e a Margherita Orgiana, che sono stati le mie spalle per tutto questo tempo”.

“Madre ombra” racconta la storia di Lara Diotallevi, una ragazza cieca alla scoperta del mondo. Il romanzo, uscito nel giugno di tre anni fa, ha conquistato un ampio successo di critica e pubblico, ottenendo numerosi riconoscimenti a livello regionale e nazionale. Franco Manzoni, sul Corriere della Sera, lo definisce una “acuta analisi di un inconscio che soffre”.

