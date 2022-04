In un capannone della sua azienda agricola aveva più di sette quintali di infiorescenze essiccate di marijuana contenute in sacchi di voluminose dimensioni, nonché in scatole e buste in plastica. Inoltre aveva moltissimo materiale per il confezionamento e una macchina sigillante per buste di cellophane. Nello stesso contesto sono state rinvenute 8 cartucce calibro 12 e una canna di fucile, non regolarmente detenute che sono state sottoposte a sequestro e verranno conferite presso i laboratori del RIS di Cagliari per le necessarie analisi balistiche in relazione a possibili pregressi utilizzi.

Per questi motivi ieri a Capoterra, al termine di una serie di accertamenti e di una perquisizione mirata, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Cagliari, unitamente a personale della locale Stazione, con l’ausilio di unità antidroga del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 54enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato inoltre denunciato per detenzione abusiva di armi. Il capannone, la sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro probatorio penale e affidati in custodia giudiziale a un parente dell’arrestato. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it