Da qualche giorno si ripetono sui social le lamentele di chi decide di trascorrere le vacanze di Pasqua in Sardegna. Con tanto di screenshot delle fatture. Infatti un volo andata e ritorno per arrivare nell’isola supera abbondantemente i 600 euro se da Roma e Milano si vogliono raggiungere gli scali di Cagliari, Alghero e Olbia. Per le vacanze di Pasqua la Sardegna è diventata dunque una meta quasi inaccessibile per i turisti e comunque per i non residenti che non possono usufruire delle tariffe scontate per i sardi. Queste sono garantite attualmente da Volotea che – come è noto – sino al prossimo 14 maggio ha il monopolio sulle rotte per Roma e Milano in regime di continuità territoriale

Per i non residenti – salvo occasioni più vantaggiose con le compagnie low cost – nella settimana di Pasqua i biglietti per una singola tratta possono raggiungere anche i 330 euro.

Nei giorni scorsi era stato lo stesso presidente della Regione Christian Solinas a denunciare i costi eccessivi dei biglietti per i turisti, auspicando tariffe uguali per tutti.

In ogni caso questi prezzi astronomici non fanno ben sperare per l’ormai prossima stagione turistica.

