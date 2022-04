Dopo il set perso con l’Udinese e reduce da quattro sconfitte di fila il Cagliari affronta stasera la Juventus alla Unipol Domus (ore 20,45). Quella di oggi contro i bianconeri, reduci dalla sconfitta casalinga con l’Inter e forse già fuori dai giochi per lo scudetto è una gara all’ultima spiaggia, uno spareggio per provare a risollevarsi dalle sabbie mobili. Nella formazione rossoblù tornano Pavoletti e Marin. In difesa ci sarà Carboni, che non gioca titolare dalla gara con la Roma del 16 gennaio.

