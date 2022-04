Enrico Peiretti, oculista cagliaritano di 48 anni, è stato chiamato dall’Università Esaso di Lugano, in Svizzera, per tenere una sessione di incontri sull’oftalmologia con studenti di tutta Europa il 28 e 29 aprile. Lo riporta l’Ansa. Per un sardo è la prima volta. Peiretti è considerato uno degli specialisti più esperti sulle malattie della retina al mondo ed e il più giovane chirurgo vitreo retinico in Sardegna. Ha svolto circa 10mila angiografie oculari e oltre 5000 trattamenti laser sulla retina. E’ il responsabile dell’ambulatorio di retina medica e chirurgica della Clinica Oculistica dell’Aou di Cagliari al San Giovanni di Dio.

Professore associato all’Università di Cagliari dal 2019, negli anni della sua carriera ha pubblicato decine di articoli scientifici soprattutto sulle malattie retiniche. Collabora con l’Ucla e la Pittsburgh Univerisity come esperto mondiale su una patologia molto frequente fra i giovani, la corio retinite sierosa centrale.

