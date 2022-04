Per l’inizio della settimana di Pasqua nell’Isola è previsto l’arrivo di un anticiclone africano, che porterà la temperature fino a 26 gradi.

“Da mercoledì, invece, comincerà a farsi sentire l’influenza del vortice africano; richiamerà venti di Scirocco via via più moderati, anche forti in Sardegna, che oltre a far aumentare le temperature provocheranno un deciso aumento della nuvolosità con cielo molto nuvoloso o coperto a partire da Sardegna e Nordovest verso il resto delle regioni”, fa sapere Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilmeteo.it.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it