“Sardegna: L’isola che c’è’’. È questo il titolo della puntata del programma Ulisse che il divulgatore scientifico e conduttore televisivo Alberto Angela ha dedicato alla Sardegna e che andrà in onda il prossimo 16 aprile alle ore 21:25 in prima serata su Rai Uno. Dalle spiagge della Maddalena e dell’Asinara a Porto Flavia, dalle pietre dei nuraghi alle vestigia romane, dalla basilica di Saccargia alle mura di Alghero, sarà un racconto della nostra regione “punteggiato da storie, tradizioni, leggende che fanno di questa terra un luogo magico e misterioso”.

“Alberto Angela – si legge sulla pagina Instagram di IglesiasTurismo – ci condurrà in una Sardegna insolita, lontana dalle mete turistiche più conosciute. Un viaggio in una terra unica, alla ricerca dei colori, dei suoni, degli odori e dei segni che la caratterizzano. Il colore del mare e della pietra. Il suono del vento e delle voci. L’odore del cisto e dell’elicriso. I segni delle tante civiltà che di volta in volta l’hanno invasa, senza mai dominarla. Un’isola che è quasi un continente”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it