Condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione per il consigliere regionale e coordinatore nell’Isola di Italia al Centro, Antonello Peru. Lo ha deciso questa mattina il giudice del Tribunale di Sassari, Mauro Pusceddu.

L’accusa è tentata concussione e chiude il processo per presunti abusi edilizi nella sua villa al mare a Marritza, sul litorale della Marina di Sorso.

Scatta così la sospensione di 18 mesi dalla carica politica.

Per quanto riguarda gli altri reati, invece, sono stati assolti tutti gli altri imputati (compreso lo stesso Peru e la compagna Alessandra Piras): accusati a vario titolo di abuso d’ufficio (caduto in prescrizione), falsità ideologica e materiale, rivelazione di segreti d’ufficio, favoreggiamento perché il fatto non sussiste.

Si tratta di Enrico Cabras (all’epoca comandante della polizia municipale), Marco Del Rio e Maurizio Loriga (ingegnere responsabile del servizio vigilanza e dirigente dell’ufficio tecnico comunale), Marcello Cherchi (ingegnere strutturista), Angelo Antonio Dedola (titolare dell’impresa che eseguì i lavori).

