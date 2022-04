Sarebbe una BMW nera guidata da un giovane di 25 anni ad aver indirettamente causato il grave incidente che ha visto coinvolte, nella tarda serata di venerdì scorso 8 aprile, una Ford Fiesta condotta dal quartese 42 enne Andrea Corona e una Fiat 500 in via Lungosaline, all’altezza dell’Ospedale Marino.

Lo stesso Corona, finito al Policlinico di Monserrato in codice rosso dopo l’incidente, dopo aver rassicurato sulle sue condizioni, ha fatto un appello su Facebook.

“Buongiorno a tutti, scusate se insisto sono venuto a scoprire che l’auto che correva e che ho evitato per non essere preso e da dove è scaturita tutta la dinamica dell’incidente in viale Poetto – scrive Corona – l’auto è una BMW nera era guidata da un ragazzo sui 25 anni circa, mi servono testimoni e se qualcuno è riuscito a prendere la targa !!! E se qualcuno avesse anche delle informazioni dello stato di salute della signora della 500 bianca che ho coinvolto io. Grazie mille per tutto l’aiuto che potete fornirmi”.

In base ai primi accertamenti della Polizia Locale Corona, proveniente da Quartu Sant’Elena in direzione Cagliari, aveva perso il controllo della sua auto andando ad urtare un palo della luce situato nella mezzeria e finendo nella parte opposta della carreggiata dove era entrato in collisione con una Fiat 500 diretta verso Quartu.

