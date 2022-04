Questa mattina nelle Università di Cagliari e Sassari c’è stato un guasto nel collegamento tra la rete nazionale Garr, la banda ultralarga dedicata alla comunità dell’istruzione e della ricerca, con il resto della Sardegna. Ciò ha comportato un vero e proprio blocco dei servizi interni in entrambi gli Atenei isolani, che si appoggiano proprio a questa rete.

“Quanto accaduto stamattina all’Università di Sassari è la fotografia di una Sardegna non ancora al passo con i tempi. Investire concretamente nella cybersicurezza significa garantire un futuro migliore alla nostra regione”, ha commentato il fatto il consigliere regionale del PD, Roberto Deriu.

“Episodi del genere devono rappresentare un impulso per affrontare e risolvere il problema alla radice – afferma Deriu –. Per fare questo bisogna assicurare da subito un rilancio competitivo dell’Isola in ambito digitale, che passa necessariamente per l’efficientamento della messa in sicurezza della pubblica amministrazione regionale, comprese le Università, e nello stesso tempo offre opportunità di sviluppo e crescita per l’intera comunità sarda”. Lo stesso consigliere dem nelle scorse settimane ha presentato sul tema un ordine del giorno, approvato dal Consiglio regionale isolano.

“Per la Sardegna deve essere una priorità raccogliere la sfida tecnologica che caratterizzerà i prossimi anni – prosegue l’esponente del PD – anche grazie alle risorse del PNRR, la cui prima missione è quella di rilanciare la competitività e la produttività del sistema paese, attraverso la digitalizzazione e l’innovazione, e dunque passando anche per la cybersicurezza”.

“Solo così – conclude Roberto Deriu – si può stabilire in Sardegna un polo tecnologico di eccellenza in ambito delle connessioni digitali e della sicurezza cibernetica, non solo a livello nazionale ma anche nel contesto Euromediterraneo”.

