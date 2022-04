Giovedì 14 aprile sarà realizzato l’attraversamento pedonale rialzato in via Sonnino, all’altezza del civico 161 A.

L’intervento introduce un elemento fisico di moderazione della velocità, fattore che costituisce una delle cause degli incidenti stradali, specialmente nelle zone ad alta densità pedonale come via Sonnino.

L’intervento, che terminerà in giornata, sarà opportunamente segnalato in modo da limitare al minimo i disagi alla circolazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it