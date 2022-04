Un grosso incendio si è sviluppato questo pomeriggio a Cagliari, in un appartamento destinato alle attività di una Comunità Casa Famiglia al quarto di un palazzo in viale Trieste. Intorno alle 16,30 quattro squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute con due autopompe, il supporto di un’autobotte e un’autoscala. I vigili si sono portati all’interno dell’appartamento individuando il rogo che si era sviluppato in una delle stanze degli ospiti. Spente le fiamme, hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura completamente invasa dal fumo.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme all’intero edificio. In via precauzionale la struttura è stata evacuata.

Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause, sul posto anche l’ufficiale di guardia dei Vigili del Fuoco in qualità di Funzionario Tecnico per ulteriori accertamenti e verifiche della struttura. Nessuna persona risulta coinvolta. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Cagliari.

