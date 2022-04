Un inferno di fuoco, fortunatamente senza vittime. E’ il gravissimo incendio divampato ieri a tarda notte in una stazione di servizio Esso in viale Marconi a Cagliari, davanti alla ex sede di Videolina. Verso le 23,30 le fiamme – partite secondo le prime ricostruzioni da mezzo per la raccolta dei rifiuti precedentemente rubato – hanno coinvolto la struttura del complesso adibito a bar, officina e uso uffici, un automezzo e una colonnina di erogazione dei carburanti.

I Vigili del Fuoco, intervenuti poco prima della mezzanotte con quattro squadre, si sono trovati di fronte un muro di fiamme. Sono state impiegate due autopompe, due autobotti per il rifornimento idrico e un automezzo per il ricambio degli autorespiratori. Ci sono voluti dunque cinque automezzi e quindici operatori per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il tempestivo arrivo delle squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme all’intero complesso del distributore, evitando il coinvolgimento anche dell’officina confinante con l’area della struttura coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i vigili hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo che come detto, secondo una prima ricostruzione, avrebbe natura dolosa e sarebbe nato dal fuoco appiccato ad un mezzo per la raccolta dei rifiuti precedentemente rubato. Nessuna persona è stata fortunatamente coinvolta, ma i danni alla stazione di servizio sono ingenti. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it