Farà tappa in Sardegna il tour di addio con cui i Litfiba saluteranno i loro fan dopo oltre 40 anni di onorata carriera a ritmo di rock. Piero Pelù e Ghigo Renzulli, anime della band nata nelle cantine di Firenze e capace di conquistare una platea globale, saranno sul palco di Alghero – Anfiteatro Maria Pia – il 13 agosto 2022.

Ad organizzare è Insula Events, grazie al supporto della Fondazione di Sardegna e del Comune di Alghero, alla collaborazione attivata e ribadita con Sardegna Concerti e Friends and Partners.

Pelù e Renzulli saliranno sul palco per un ultimo grande concerto, l’ultimo in Sardegna, del loro ultimo grande tour (“L’Ultimo Girone”) che quest’estate farà piangere lacrime d’amore ad almeno tre generazioni di fan: un saluto in grande stile all’intera Isola e alle migliaia di persone che con i Litfiba sono nate, cresciute, hanno amato, urlato, ringhiato e raccontato pagine importanti della loro vita.

I biglietti saranno disponibili a partire da domani. Prezzo gradinata: 63.50 euro comprensivi di diritti di prevendita; prezzo parterre in piedi: 46 euro comprensivi di diritti di prevendita.

Durante il tour d’addio, che prenderà il via il prossimo 26 aprile 2022 da Padova, i Litfiba saranno accompagnati sul palco da Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso

