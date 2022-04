La Regione interviene ancora in favore del rinnovo dei mezzi in dotazione di Arst e delle aziende di trasporto private che operano nel servizio di trasporto pubblico locale.

Con quasi 5 milioni di euro, la Giunta, su proposta dell’assessore dei Trasporti, Giorgio Todde, rafforza l’impegno in chiave di sviluppo sostenibile dei trasporti e sostiene gli operatori del settore per il triennio 2022-2025. Il rinnovo dei mezzi fa parte di una strategia complessiva per creare un sistema integrato di infrastrutture efficace, efficiente e rispettoso dell’ambiente.

L’obiettivo è assicurare una mobilità sostenibile nel trasporto stradale e diminuire in modo significativo le emissioni di Co2 nell’aria: “Siamo impegnati con forza e determinazione nell’individuare azioni, indirizzi e strategie che, lungo una linea di progresso e sviluppo sostenibili, possano proiettare la Sardegna sempre più in là”, ha spiegato Todde.

“La lotta all’inquinamento – ha aggiunto l’assessore regionale -, con un contributo nell’ammodernamento delle flotte, è in linea con quanto ci viene richiesto dall’Europa e con gli obiettivi che intendiamo perseguire per consegnare una terra sempre più bella e moderna alle future generazioni e per continuare a garantire ai sardi il diritto alla mobilità”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas. Le risorse, pari a 4.901.135 euro, sono state ripartite per il 50% ad Arts e per il restante 50% ad altre aziende che ne dovessero far richiesta”.

