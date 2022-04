Dopo le dure polemiche dei residenti, sono state tolte le piante finte sistemate nelle aiuole in via Logudoro, proprio a pochi passi da Palazzo Doglio.

Già da qualche mese il Comune è sotto il mirino di ambientalisti e semplici cittadini per via delle “potature selvagge” portate avanti in varie aree del capoluogo sardo, che non sono andate giù a tanti cagliaritani che li hanno immortalati e postati sui propri profili social.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it