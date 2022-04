L’imprenditore milanese Carlo Bonomi ha rilevato il 100% di Capichera, storica e prestigiosa azienda vinicola fondata negli anni Settanta dalla famiglia Ragnedda. Per il prestigioso marchio del Vermentino di Gallura, eccellenza gastronomica sarda, è la fine di un’era.

Per l’imprenditore Bonomi, invece, è un ritorno nell’Isola, dopo aver acquisito, già all’inizio degli anni Ottanta, il controllo di Sella&Mosca e di Zedda Piras, le più note realtà vitinicole e liquoristiche sarde.

Così anche il patrimonio aziendale di Capichera passa nelle mani del milanese, che potrà contare su una superficie a vite di 42 ettari (su 100 complessivi di terreno): 35 verranno destinati alla produzione del Vermentino, mentre i restanti 7 alle uve rosse per il Carignano, il Cannonau e il Syrah.

“Capichera è una realtà vitivinicola eccezionale – dice lo stesso Bonomi – per la sua storia, i suoi vini e le caratteristiche eccezionali del territorio in cui nasce. Da appassionato wine lover ho colto immediatamente l’opportunità di entrare a far parte di una famiglia, di un’azienda e di un brand che hanno fatto e stanno facendo la storia della viticoltura”.

