In seguito a diverse segnalazioni degli automobilisti che attraversano quotidianamente viale La Playa, è emerso che l’ingresso del Dopolavoro ferroviario rappresenterebbe un pericolo per chi si trova alla guida. Basta poco, infatti, per provocare un incidente dato che l’entrata si trova proprio in curva, quindi non è visibile ai conducenti in uscita da Cagliari.

Da qualche tempo esiste un progetto per l’apertura di un nuovo ingresso in via San Paolo, ma dal Comune non è arrivata l’autorizzazione. D’altra parte, l’amministrazione del capoluogo sardo sta pensando di realizzare una rotatoria per risolvere il problema.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it