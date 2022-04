Si è inabissata a sette chilometri dalla costa della Tunisia la petroliera Xelo, che trasportava circa 750 tonnellate di carburante.

L’equipaggio è riuscito a mettersi in salvo, ma è necessario fermare la fuoriuscita degli idrocarburi per ridurre il danno ambientale che può investire prima il Paese nordafricano e poi propagarsi via mare alle nostre coste.

La Sardegna sarebbe tra le aree maggiormente coinvolte, dato che si trova a circa trecento chilometri dalla Tunisia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it