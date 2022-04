Ieri sera a Decimomannu, è stato arrestato per fuga a seguito di sinistro stradale con lesioni (una variante dell’omissione di soccorso), un 41enne di Villaspeciosa, disoccupato con precedenti denunce a carico.

L’uomo, attorno alle 18,40, in via Alziator, forse solo per gioco, aveva strattonato un 14enne del luogo, mentre il giovane stava conducendo il proprio scooter, provocando un pericoloso sbandamento di quest’ultimo, che a sua volta è finito andava contro un’auto condotta da una 53enne.

Il 41enne invece di prestare soccorso si è dato alla fuga, raggiungendo la propria abitazione, senza mettersi a disposizione della pattuglia dei carabinieri.

Considerata la quasi flagranza, l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa del giudizio con rito direttissimo che è stato fissato per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

