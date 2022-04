Ieri a Cagliari, è stato denunciato per ricettazione un 48enne domiciliato a San Sperate, senza fissa dimora, disoccupato con precedenti denunce a carico.

L’uomo, poco prima, su segnalazione della centrale operativa di Via Nuoro, era stato rintracciato dai militari operanti in via Pertusola alla guida di un’autovettura Citroen, risultata essere stata oggetto del furto, denunciato l’11 aprile scorso dalla proprietaria, una 28enne cagliaritana.

L’autovettura è stata restituita alla parte proprietaria.

