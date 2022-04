Un uomo di 88 anni, Antonio Cocco di Maracalagonis, è morto in un incidente frontale avvenuto in tarda mattinata sulla circonvallazione di Maracalagonis. Nello scontro è rimasto ferito anche un 37 enne di Quartu Sant’Elena.

Secondo i primi rilievi dei carabinieri, Cocco percorreva la strada alla guida della sua Fiat Uno quando si è scontrato per cause ancora da accertare con un’Alfa Romeo Stelvio condotta dal 37enne che proveniva dalla direzione opposta. L’anziano è morto sul colpo mentre un’ambulanza del 118 ha trasportato in ospedale il ferito che non versa in gravi condizioni.

