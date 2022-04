Il primo appuntamento è fissato per il 7 Maggio alle 16,00 quando l’attesa discesa dei Carruleddi , La Soap Box Race Carnival edition, andrà in scena aprendo ufficialmente il calendario degli appuntamenti . L’atteso matrimonio fra Re Giorgio e la popolana Mannena, si celebrerà, con qualche sorpresa a partire dalle ore 16 di domenica 8 maggio ad accompagnare i novelli sposi saranno la Corte del re e quella della Regina, i carri a concorso, e i tanti gruppi e carri estemporanei e gli ospiti.

Giovedì 12 maggio alle 16 saranno i bambini a manifestare la propria felicità con A Fora friaggju… e puru Maggju. Bambini delle scuole materne , elementari e medie accompagnati da sua Maestà re Giorgio.

Venerdì 13 Maggio alle 19 il Teatro del Carmine , sarà palcoscenico ideale di Coriandoli Svizzeri” lo spettacolo a cura di Roberto Acciaro che, riprendendo i tormentoni Carnevaleschi offre autenticità alle parole che da sempre accompagnano la festa. Gran finale il 14 Maggio a partire dalle ore 19 con la sfilata dei Carri a concorso, con i gruppi ospiti, maschere , gruppi e carri estemporanei e gli ospiti. La sfilata si concluderà con il processo al Re e il rogo finale.

Anche quest’anno in programma dirette televisive e via web, con Teleregione live, Canale 48Tv e gran finale con Videolina.

Le sfilate – si legge in una nota – saranno accompagnate dalle attese frittelle, dal buon moscato, dai balli e dalla musica per le vie del centro di Tempio Pausania. Dal 7 al 14 maggio sarà possibile visitare il Museo del Carnevale con ingresso libero, s-presso lo Spazio Faber in Piazza Mercato.

