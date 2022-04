Ieri a Dolianova i carabinieri del radiomobile della locale compagnia hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un trentenne del luogo, disoccupato, incensurato.

I militari attorno alle 5,30, dopo essere intervenuti per un sinistro stradale in via Montessori, hanno accertato che il giovane poco prima, alla guida dell’auto di proprietà del padre, era andato a collidere contro tre autovetture parcheggiate, abbandonando successivamente il veicolo sul luogo dell’incidente, senza ottemperare agli obblighi di fermarsi.

Hanno rintracciato poi il giovane nei pressi dell’abitazione. In quel momento, era privo di documenti ed è stato comunque sottoposto ad accertamento del grado alcolemico, tanto che i militari hanno potuto constatare che si trovava in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico doppio rispetto al massimo consentito.

I rilievi planimetrici sono stati effettuati. I danni ai mezzi devono ancora essere quantificati. Il mezzo è stato restituito al genitore del ragazzo denunciato.

