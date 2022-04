Un percorso di politica attiva del lavoro per lo sviluppo della digitalizzazione in Sardegna, in cui, grazie a un accordo di collaborazione Aspal-Huawei, sarà possibile seguire corsi di formazione per acquisire nuove competenze innovative.

Sono gli spazi Aspal-Huawei ICT Academy, inaugurati oggi a Cagliari nei locali di “Sa Manifattura” dall’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, e dalla direttrice generale dell’Aspal, Maika Aversano.

In questi giorni, nei locali di “Sa Manifattura”, si sta svolgendo infatti il corso di 60 ore HCIA Datacom (routing & switching), che permetterà a 20 persone – delle oltre 70 che avevano fatto domanda -, di ottenere una certificazione nella pianificazione, progettazione, distribuzione e ottimizzazione di reti di piccole e medie dimensioni.

“Il mercato richiede professionalità sempre più innovative: per questo motivo la Regione intercetta i grandi leader delle eccellenze digitali, come Huawei, per portare avanti progetti di ricerca e attività in ambito ITC”, ha detto l’Assessore Alessandra Zedda, sottolineando quanto la Sardegna stia investendo nella digitalizzazione, anche grazie all’attuazione del programma GOL. “Oggi – ha aggiunto – inauguriamo l’Academy, frutto si una serie di accordi firmati nel tempo con questa azienda di rilevanza internazionale”.

“L’Aspal farà diventare questi spazi una vera e propria casa del digitale in Sardegna – ha affermato la direttrice generale dell’Agenzia Maika Aversano -. Un luogo cioè dedicato a coloro che hanno interesse a incrementare le loro competenze in questo settore prezioso per il mercato del lavoro. Questo corso rappresenta solo l’inizio del percorso: nelle prossime settimane ci saranno altri bandi per partecipare a nuovi corsi, rivolti a disoccupati e occupati, per acquisire competenze innovative, sia di base che più elevate, per incrementare l’occupabilità nelle professioni digitali, figure richiestissime in questo momento nel mondo del lavoro”.

“Con l’avvio del primo corso di Huawei ICT Academy e ASPAL, siamo orgogliosi di poter offrire anche in Sardegna opportunità di formazione certificata a giovani e lavoratori in cerca di occupazione – ha dichiarato Erminio D’Onofrio, Channel Director, Enterprise Business Group Huawei Italia -. Con questa iniziativa, Huawei mira a dare un contributo concreto allo sviluppo di know-how distintivo che possa aprire prospettive occupazionali per le persone e prospettive di crescita per il territorio”.

