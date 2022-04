Domenica 24 aprile alle 17 (e in replica il 1° maggio) al Teatro delle Saline, in piazzetta Billy Sechi a Cagliari, la compagnia Anfiteatro Sud porta in scena “Bandida, una storia sarda” per il quinto e ultimo appuntamento della rassegna “Famiglie a Teatro”. Lo spettacolo sarà preceduto da “C’era una volta …” di Elisabetta Podda, con musiche dal vivo di Roberto Palmas, breve pièce in cui una nonna racconta alcune delle fiabe più belle di Andersen e introduce i bambini in un mondo magico di parole e musica.

“Bandida, una fiaba sarda”, scritto e diretto da Susanna Mameli con Claudia Giua, Silvia Bandini e Daniele Pettinau, racconta la storia di Paska Devaddis, bandita di Orgosolo vissuta nei primi del Novecento circondata da un’aura leggendaria. Ad accompagnarla nel viaggio ci sono due Janas, Aranté e Brebé, che custodiscono le chiavi della comunicazione tra il mondo dei morti e quello dei vivi. Tra musiche e canzoni festose della tradizione sarda la storia di Paska, che vedremo in compagnia delle marionette Bobore, Onorato e don Diego Moro, si svela attraverso la sua vita avventurosa ammantata da un’aura leggendaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it