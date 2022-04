Ci sono parecchi modi per creare divisione e attrito tra chi, a Cagliari, utilizza abitualmente la bicicletta e chi è assolutamente contrario alla mobilità ciclabile. Uno dei più efficaci è quello di fornire dei servizi a favore dei ciclisti in posti scomodi e improponibili che possano creare disagio al resto della cittadinanza.

E’ il caso, ad esempio delle rastrelliere per le bici posizionate esattamente al centro del marciapiede nel corso Vittorio Emanuele, all’angolo con via Carloforte. Gli stalli sono stati infatti posizionati in un passaggio angusto, per giunta accanto ad una fioriera ed al cesto per la spazzatura. Come se non bastasse, poco distante c’è pure il ponteggio per la ristrutturazione di un palazzo. Il risultato – lo denuncia un utente FB – è che l’insieme delle installazioni ostruisce completamente il passaggio alle persone con disabilità e a chi porta a spasso un bimbo in carrozzina.

