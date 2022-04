I numeri del Covid in Sardegna, per quanto non allarmanti, fanno registrare ancora 1.284 nuovicasi di positività (di cui 1.141 diagnosticati da antigenico).

Sedici i pazienti in terapia intensiva, 309 in area medica e 30.523 le persone in isolamento domiciliare (+611). Agenas conferma ancora un tasso di occupazione dei posti letto da malati Covid invariato negli ospedali: 8 per cento in terapia intensiva e 18 per cento in area non critica.

Tra i decessi registrati nell’ultimo bollettino quello della 24enne di Sestu Alessia Pireddu, che combatteva da due anni contro una leucemia e che è morta nella notte fra sabato e domenica: fatale la concomitanza del tumore con il Covid.

Cordoglio e dolore in tutta l’Isola per la scomparsa della giovane, con la sua comunità, Sestu, molto toccata e scossa. «Auguri piccola, ovunque tu sia», ha scritto su Facebook Danilo Salisci della Dance Company, la scuola di ballo dove la giovane aveva lavorato, pubblicando una foto dove la si vede sorridente come non mai. E, nel giro di pochi minuti, i social sono stati inondati di immagini della ragazza e delle sue gare di ballo, così come delle tante esibizioni. Alessia Pireddu aveva sposato, lo scorso anno, William Puddu. I funerali saranno celebrati il 26 aprile alle 16.30 a Sestu, nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie.

