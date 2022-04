Mancano ormai pochi giorni all’apertura della edizione numero 38 della Mostra regionale del Bovino da Latte della razza Frisona italiana iscritto al Libro genealogico organizzata da ANAFIBJ, AARSardegna, Comune di Arborea e con il contributo della Regione Sardegna. Nel concorso, che inizierà sabato mattina alle 9,30, i 19 allevamenti iscritti si sfideranno con i loro animali nelle 15 categorie, tra manze e vacche, da cui verrà proclamata la nuova campionessa della Mostra che di diritto avrà la copertina del catalogo e del manifesto della prossima edizione. Tale novità, introdotta già dallo scorso anno dall’AARSardegna, rappresenta un ulteriore stimolo per chi, con fatica e passione, decide di partecipare al concorso.

Ma in palio ci sono anche ulteriori premi ad iniziare dal Trofeo Triennale per il miglior allevamento, attribuito all’azienda che si classifica per tre anni al primo posto, il premio latte qualità, il premio alto reddito, il Contest Queen nonché il Trofeo dei Presidenti Junior (per la migliore coppia di Manze) e Senior (per la migliore coppia di Vacche). Durante la Mostra ci sarà spazio anche per i giovani: nella mattinata del 30 aprile si svolgerà il Concorso di valutazione riservato agli studenti mentre per i giovani allevatori nel pomeriggio del 1° maggio ci sarà la gara di conduzione Junior, Senior e Baby.

“Questa mostra è fatta di allevatori che partecipano per la passione che hanno verso i loro animali. Infatti, a differenza degli altri settori, gli animali non vengono esposti per una vendita ma per mostrarne le qualità morfologiche – commenta Luciano Useli Bacchitta, Presidente AARSardegna -. Per tale motivo siamo al fianco di questi nostri associati che sostengono spese anche importanti per poter essere presenti”.

“Come Associazione, aggiunge Lino Boschetto, vicePresidente AARSardegna, stiamo ridisegnando questa manifestazione per renderla sempre più al passo con i tempi. Ci teniamo che questo momento sia centrale rispetto agli eventi della Fiera dell’Agricoltura perché l’economia di tutto il Sistema Arborea e l’indotto si basano sul bovino da latte”.

