Un 60enne sardo residente a Pergola è stato arrestato perché è stato trovato in circolazione nel centro in provincia di Pesaro Urbino armato di un coltello “pattadese”. L’uomo, vittima di una aggressione, stava infatti andando a cercare chi lo aveva fatto finire all’ospedale per regolare i conti a modo suo.

Poco tempo prima il sardo aveva infatti aveva avuto un diverbio con un gruppo di giovani albanesi, riportando una frattura al naso fratturato. Una volta uscito dall’ospedale è andato a cercare i rivali armato di pattadese per vendicarsi. Uno di oro però lo ha riconosciuto e ha chiesto immediatamente aiuto ai carabinieri. I militari, dopo averlo tentato di calmare, lo hanno arrestato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it